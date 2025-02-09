وزيرا خارجية باكستان وإيران يبحثان استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن الأرض الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، وأن الخيار الوحيد القابل للتطبيق والعادل هو حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين إسحاق دار، ونظيره الإيراني عباس عراقجي؛ لبحث الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة.

وفي تعليقه على الاقتراح الخاص بتهجير سكان غزة.. وصف إسحاق دار هذا الأمر بأنه مثير للقلق الشديد وغير عادل، بحسب بيان أصدرته الخارجية الباكستانية ونشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال إن باكستان ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب إسحاق دار، عن دعم باكستان لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذه القضية.

ووفقا للبيان، اتفق الوزيران على الحفاظ على اتصال وثيق بشأن هذه التطورات في الأيام المقبلة.