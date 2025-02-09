ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: موسكو لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية

أكد ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، اليوم الأحد، أن روسيا لن تنسحب من منظمة الصحة العالمية وستواصل استخدام هذه المنصة للحوار.

وقال غاتيلوف - في تصريح اليوم أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إن بلاده ستواصل استخدام منصة منظمة الصحة العالمية للحوار ذي المنفعة المتبادلة مع جميع الدول المهتمة، حيث أن نهج روسيا ثابت وموجه إلى دعم منظمة الأمم المتحدة.. مضيفا أن الالتزامات بالتعددية الحقيقية القائمة على الشراكة المتساوية، نهج ثابت في دعم نظام الأمم المتحدة كأساس للنظام العالمي الحديث.

وفي تعقيبه على انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.. أعرب ممثل روسيا عن شكه أن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية سيسمح لإدارة دونالد ترامب بالتعامل بشكل أفضل مع المشاكل الصحية العديدة التي تواجه الولايات المتحدة، مرجحا عكس ذلك.. وتابع قائلا "رفض التفاعل المهني غير المسيس على مستوى الخبراء ليس مفيدًا لأحد، بما في ذلك للولايات المتحدة نفسها".

وشدد غاتيلوف على أن التحديات الحديثة، وخاصة في مجال حماية الصحة، هي تحديات عالمية بطبيعتها، ولا يمكن معالجتها بشكل فعال إلا بالتعاون المشترك، موضحا أن الجهود المتعددة الأطراف ذات الصلة يجب أن تكون منسقة ومستهدفة، كاشفا عن مسؤولية خاصة تقع على عاتق منظمة الصحة العالمية، التي يمنحها دستورها وظيفة السلطة التوجيهية والتنسيقية بشأن العمل الصحي الدولي.

