الصين تواصل جهود البحث عن 29 مفقودا عقب وقوع انهيار أرضي جنوب غربي البلاد

تواصل السلطات الصينية جهود البحث والإنقاذ عن 29 مفقودا جراء انهيار أرضي ضرب قرية نائية بمقاطعة "سيشوان" في جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الأحد/ عن مسؤولين محليين قولهم إن عشرة منازل ومصنعا في قرية "جينبينج" بمدينة "ييبين" دُفنوا تحت الركام في أعقاب وقوع الانهيار الأرضي، مشيرين إلى أنه تم إنقاذ شخصين وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأجلت السلطات أكثر من مائتي شخص عن منازلهم ونقلتهم إلى ملاجئ مؤقتة، فيما تم نشر قوة إنقاذ تتألف من أكثر من 900 فرد مدعومة بمعدات حفر وسيارات إطفاء إلى موقع الكارثة.

وأفاد مسؤولون محليون بأنه من المعتقد أن الانهيار الأرضي نجم عن هطول الأمطار الذي دام لفترات طويلة علاوة على عوامل جيولوجية أخرى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أمر السلطات ببذل كل الجهود الممكنة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.

