3 قرارات من النيابة في واقعة وفاة وإصابة 4 أعلى محور 26 يوليو

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بينما استعملت عن الحالة الصحية لسيدة وابنائها الثلاثة أصيبوا بذات الحادث أعلى محور 26 يوليو، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية حول الحادث عقب تلقيها بلاغ انقلاب سيارة، وبعد المعاينة تبين، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة “سائق” يبلغ من العمر 22 عاما “مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”، وبصحبته 10 أشخاص داخل السيارة، اصطدم بالحاجز الخرساني، وانقلبت السيارة من أعلى الحاجز، مما أدى إلى وفاة “أبانوب ، ع” يبلغ من العمر 22 سنة، وإصابة كل من ربة منزل و3 من أولادها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.