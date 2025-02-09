معرض فني في طوكيو يجسد أعمال هوكوساي بتقنيات تفاعلية مبتكرة «فيديو»

في قلب طوكيو يعيد معرض فني إحياء أعمال الفنان الياباني الشهير هوكوساي، من خلال تجربة فريدة ومثيرة، كما يتيح هذا المعرض للزوار التفاعل بشكل مباشر مع روائع هوكوساي عبر تقنيات بصرية وصوتية مبتكرة، حسبما جاء في فضائية «القاهرة الإخبارية»، عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «معرض فني في طوكيو يجسد أعمال هوكوساي بتقنيات تفاعلية مبتكرة».



معرض فني يتيح للزوار العودة بالزمن لعصر الساموراي الياباني



وأشار التقرير إلى أنّ المعرض الفني يمكن الزوار من العودة بالزمن إلى عصر الساموراي الياباني، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لإعادة خلق أعمال الفنان الأسطوري هوكوساي، وذلك بشكل حي مما يوفر لمحة غامرة وفريدة من التراث الثقافي الغني لليابان.



وأوضح التقرير أن المعرض الذي تم افتتاحه للجمهور يوم السبت الأول من فبراير الجاري في مركز تجاري بوسط المدينة، يدعو الزوار إلى الدخول إلى مشاهد من الطبيعة، وحياة القرى التي صورها معلم فنون الطباعة الخشبية في فترة إيدو التاريخية، آخر الفترات من تاريخ اليابان القديم.



وتابع: «تنتج شركة آرس تيكنا المتخصصة في الصور الرقمية، قماش الورق الواشي الذي كانت تستخدمه طباعة أعماله اليابانية وتتيح الألوان اللمسية في الأرضية التي تم تطويرها بواسطة سوني PSL ، تتيح الشعور وكأنك تمشي على شاطئ أو جليد أو عبر جسر مهدم».



نشأة الفنان هوكوساي ودوره في رفع الفن الياباني للشعبية



ولفت التقرير إلى أن كاتسوشيكا هوكوساي ولد في عام 1760 وقد رفع فن «الأوكييو إي» إلى آفاق جديدة من الشعبية، وذلك من خلال استخدامه الفريد للألوان والتركيب الديناميكي، إذ أصبحت تمثيلاته لجبل فوجي رمزية لليابان.