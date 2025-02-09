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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أثناء الاستحمام.. مصرع زوجين اختناقا بالغاز في أوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي زوجان مصرعهما داخل حمام شقتهما إثر اختناقهما بغاز السخان أثناء الاستحمام بمنطقة أوسيم بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوفاة زوجين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثتي "حمدي"، وزوجته "منة الله"، داخل حمام شقتهما، وبعمل التحريات تبين انهما تعرضا للإختناق نتيجة تسرب غاز السخان، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اثناء الاستحمام أجهزة الأمن العثور علي جثتي اوسيم بالجيزة بمنطقة أوسيم بمديرية أمن الجيزة لاجهزة الامنية مديرية امن الجيزة مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مركز شرطة أوسيم منطقة أوسيم