الكويت ترفض التصريحات المستنكرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضد السعودية

أدانت دولة الكويت بشدة التصريحات المستنكرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المملكة العربية السعودية.. مؤكدة وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق.. مشيدة بكافة الجهود التي تبذلها المملكة وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.