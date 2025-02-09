كولر يرفض تعيين مدير كرة جديد في الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تعيين مدير كرة جديد بالفريق الأول للنادي، خلال الفترة المقبلة بعدما كان هناك اتجاه داخل إدارة النادي للاعلان عن عودة منتصب مدير الكرة.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسه مع محمد رمضان خلال الساعات الماضية لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق الأول وعلى رأسها تعيين مدير كرة جديد.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن مارسيل كولر ابلغ إدارة النادي بعدم حاجة الفريق لمدير للكرة في الفترة المقبلة وأن محمد رمضان المدير الرياضي يقوم بالدور وهمزة وصل بين المدير الفني وإدارة النادي.

وبعد تمسك "كولر" برفض تعيين مدير كرة جديد ، استقر محمد رمضان المدير الرياضي على تعيين مساعد للمدير الرياضي خاص بشئون الفريق الأول .

وأضاف المصدر أن محمد شوقي نائب مدير قطاع الناشئين الاقرب لتولي منصب مساعد المدير الرياضي وسيكون مرافق للفريق الأول في كل المباريات على أن يتفرغ محمد رمضان لمهام عمله في هيكلة القطاع والملفات الأخرى الخاصة بالصفقات والشئون الخاصة.