نتنياهو يواصل أكاذيبه.. ويزعم: مصر حولت قطاع غزة إلى سجن مفتوح

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين من غزة"، متهما إياها "بتحويل القطاع إلى سجن مفتوح".

وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.، قال نتنياهو، لمارك ليفين مقدم البرنامج، "حان الوقت لتمنح مصر الفلسطينيين فرصة المغادرة من غزة"، مؤكدا على وجوب العثور على مكان بديل لسكان غزة يذهبون إليه.

وتابع قائلا: "البعض كان يتهمنا بتحويل غزة إلى سجن كبير، لكنهم الآن يرفضون فكرة ترامب بإخراجهم من هذا السجن".

وأشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بـ "الفكرة الرائعة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استيلاء الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.

وأوضح أن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين "الذين يتبرأون من الإرهاب بالعودة إلى غزة بعد إعادة إعمارها".على حد قوله

وقال نتنياهو: "ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة، والآن، تحت قيادة الرئيس ترامب، ليس لواشنطن صديق أعظم من إسرائيل".

كما أشاد نتنياهو بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيره على التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجدد نتنياهو قوله: "أعتقد أن الرئيس ترامب هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق، إنه لا يحدث تغييرا هائلا في التحالف الإسرائيلي الأمريكي فحسب، بل إنه يعززه إلى ما هو أبعد من أي شيء رأيناه حتى الآن، ولكنه أيضا زعيم عظيم لأمريكا والعالم".