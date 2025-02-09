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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بدء التداول على سهم جو جرين للاستثمار الزراعي في البورصة

رئيس البورصة
رئيس البورصة
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يبدأ اليوم الأحد 9 فبراير 2025، التداول على سهم جو جرين للاستثمار الزراعي في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية برأسمال 140 مليون جنيه. 

ويتم السماح بدء التداول على أسهم الشركة اليوة وعلى أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.77 جنيه للسهم، الواردة بتقرير الافصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 29 يناير، ويكون التداول عليها طبقًا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على قيد أسهم الشركة مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 140 مليون جنيه موزعًا على 1،4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتتكون الإصدارات الخمسة من مليون جنيه للإصدار الأول و9 ملايين للإصدار الثانى و5 ملايين و80 مليونا للإصدارين الثالث والرابع، بالإضافة إلى 45 مليون جنيه للإصدار الخامس والأخير، بإجمالى 140 مليون جنيه.

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