فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين 2025.. وهذه هي الشروط

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وسط استعدادات مكثفة لتنظيم العملية الانتخابية.

وأوضح السكرتير العام للنقابة شروط الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، والتي جاءت كالتالي:

شروط الترشح:

1. سداد الاشتراك: يجب أن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024.

2. الخبرة المهنية:

• لمنصب النقيب: يشترط مرور 10 سنوات على قيده بجدول المشتغلين.

• لعضوية المجلس: يشترط مرور 3 سنوات على قيده بجدول المشتغلين.

3. السجل التأديبي: ألا يكون المرشح قد صدر ضده أي أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة.

4. التقديم لمنصبين: يجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس معًا، بشرط تقديم طلب منفصل لكل منهما.

5. التصديق على الطلب: لا يُعتبر الترشح نهائيًا إلا بعد تصديق المرشح على طلبه قبل غلق باب الترشح.

6. الالتزام بالقواعد: يوقع المتقدمون على إقرار رسمي بالالتزام بضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي التي تحددها اللجنة المشرفة.

تأتي الانتخابات وسط ترقب كبير داخل الجماعة الصحفية، في ظل تطلعات لتجديد دماء المجلس .