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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين 2025.. وهذه هي الشروط

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أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وسط استعدادات مكثفة لتنظيم العملية الانتخابية. 

وأوضح السكرتير العام للنقابة شروط الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، والتي جاءت كالتالي:

شروط الترشح:
1. سداد الاشتراك: يجب أن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024.
2. الخبرة المهنية:
• لمنصب النقيب: يشترط مرور 10 سنوات على قيده بجدول المشتغلين.
• لعضوية المجلس: يشترط مرور 3 سنوات على قيده بجدول المشتغلين.
3. السجل التأديبي: ألا يكون المرشح قد صدر ضده أي أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة.
4. التقديم لمنصبين: يجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس معًا، بشرط تقديم طلب منفصل لكل منهما.
5. التصديق على الطلب: لا يُعتبر الترشح نهائيًا إلا بعد تصديق المرشح على طلبه قبل غلق باب الترشح.
6. الالتزام بالقواعد: يوقع المتقدمون على إقرار رسمي بالالتزام بضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي التي تحددها اللجنة المشرفة.

تأتي الانتخابات وسط ترقب كبير داخل الجماعة الصحفية، في ظل تطلعات لتجديد دماء المجلس .

وسط استعدادات مكثفة لتنظيم العملية الانتخابية أجور الصحفيين الصحفيين