طالبات تطبيقية حلوان يحققن المركز الأول بمسابقة "Sustain the Future" للابتكار

حققت طالبات قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان إنجازاً مشرفاً بحصولهن على المركز الأول في مسابقة "Sustain the Future" والتي نظمتها مؤسسة E Youth المتخصصة في مجال ريادة الأعمال.

تكون الفريق الفائز من الطالبات مريم هاني، إيمان أشرف، إسراء مجدي، مريم سلامة، آية عزت، وإيمان عطية، حيث قدموا مشروعاً مبتكراً في مجال التصميم الصناعي المستدام، مما أهلهن للفوز بالمركز الأول في المسابقة، وذلك تحت إشراف الدكتور رحاب الهبيرى رئيس قسم تصميم الصناعى.

من جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية الجامعة في دعم الابتكار وريادة الأعمال. معربا عن فخره بطالبات الجامعة الذين أثبتوا قدرة الشباب المصري على المنافسة والإبداع في المحافل الدولية."

كما أشاد الدكتور شريف عبد السلام، عميد كلية الفنون التطبيقية، بمستوى المشروع المقدم، مؤكداً أن الكلية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مهارات الطلاب في مجال التصميم المستدام والابتكار.