قالت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن الإدارة العامة للتواصل والدعم قدمت درع التميز المهني للمديرية؛ تقديرا المشاركة الفعالة والإيجابية بالمسابقة المعرفية البحثية والتي جاءت في ضوء المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي توجت بتحقيق ثمانية معلمين لعدة مراكز متقدمة بالابتكارات العلمية والأبحاث التربوية التي تقدموا بها فأتي الزرع ثمرة بتحقيق التميز والاجادة والتكريم بتلك المسابقة المركزية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بالاحتفالية الكبيرة التي نظمتها الإدارة العامة للدعم والتواصل بمجمع الملك فيصل النموذجي بإدارة غرب مدينة نصر بالقاهرة.

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة للمعلمين الفائزين بالمسابقة والذين شرفوا تعليم مطروح بتحقيق ذلك الانجاز الجمهوري مشيرة أن المديرية حصلت علي درع المديرية الرائدة علي مستوي الجمهورية كذلك حقق محمد فزاع حقق المركز الاول على مستوى الجمهورية في مجال المعلم الموهوب، أيضاً حصلت أميرة شعيب والأستاذة داليا سعد واميرة عبد العال المحمدي، وامل السيد نور الدين، امل رضا محمد والأستاذة هدير على ابراهيم، وسمر حسن علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في مجال (تجربتي رائدة ) بينما نالت جودت فرج المعلم القدوة على مستوى الجمهورية.

وأكدت نادية فتحي في ختام البيان الإعلامي أن تعليم مطروح حريص على تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتي تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية في المستقبل تثري العملية التعليمية وتقودها نحو تقديم منتج متميز يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.

تعليم مطروح يحصل على درع التميز المهني من الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة

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