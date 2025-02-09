وفاة سام نجوما رئيس ناميبيا الأسبق

توفي سام نجوما الرئيس الأسبق والأب المؤسس لدولة ناميبيا عن عمر يناهز 95 عاما، بحسبما أعلنت الرئاسة الناميبية في رسالة نشرت على موقع "اكس" اليوم الأحد.

أورد ذلك موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، مشيرا إلى أن سام نجوما هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في ناميبيا بعد استقلال البلاد عن جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري.

وأعلن رئيس البلاد نانجولو مبومبا في بيان إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم نقل الرئيس المؤسس إلى المستشفى في العاصمة ويندهوك لتلقي العلاج الطبي والمراقبة بسبب اعتلال صحته.

