جيش الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن توسيع عمليته العسكرية في الضفة الغربية، لتشمل مخيم نور شمس في طولكرم.

وزعم جيش الاحتلال أن العملية أسفرت عن مقتل عدد ممن وصفهم بـ"الإرهابيين"، إضافة إلى اعتقال آخرين يصفهم بـ"المشتبه بهم"، وسط تصعيد ميداني متواصل في الأراضي الفلسطينية.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد سيدة حامل وإصابة زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية، بعد إعلان الاحتلال توسيع عمليته العسكرية لتشمل المخيم.

وقال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل: "قوات الاحتلال وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات".

ووجه كميل في بيان صحفي دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذا العدوان غير المسبوق على محافظة طولكرم ومخيماتها.

وأشار كميل إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من الاصابات في مخيم نور شمس، وبخاصة أنه هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين.