ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إذاعة جيش الاحتلال: انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من محور نتساريم

انسحاب جيش الاحتلال
انسحاب جيش الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي  اليوم الأحد انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم في إطار اتفاق غزة مع حركة حماس.

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد 22 يومًا من بدايته.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المواقع التي يجري إخلاؤها في محور نتساريم تقع شرق محور صلاح الدين.

وأضافت الصحيفة أن إخلاء نتساريم سيؤدي إلى غياب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شمال القطاع، مشيرة إلى أن هذا المحور كان عاملاً رئيسياً في تطلعات المستوطنين الساعين للعودة والاستيطان في تلك المنطقة.

انسحبت القوات الإسرائيلية من مواقعها في الجزء الشمالي من محور نتساريم الأسبوع الماضي، مما أتاح للنازحين من غزة العودة إلى شمال القطاع، سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، أو بواسطة المركبات عبر طريق صلاح الدين.

الاحتلال الإسرائيلي نتساريم حماس غزة