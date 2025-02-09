إذاعة جيش الاحتلال: انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من محور نتساريم

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم في إطار اتفاق غزة مع حركة حماس.

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد 22 يومًا من بدايته.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن المواقع التي يجري إخلاؤها في محور نتساريم تقع شرق محور صلاح الدين.

وأضافت الصحيفة أن إخلاء نتساريم سيؤدي إلى غياب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شمال القطاع، مشيرة إلى أن هذا المحور كان عاملاً رئيسياً في تطلعات المستوطنين الساعين للعودة والاستيطان في تلك المنطقة.

انسحبت القوات الإسرائيلية من مواقعها في الجزء الشمالي من محور نتساريم الأسبوع الماضي، مما أتاح للنازحين من غزة العودة إلى شمال القطاع، سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي، أو بواسطة المركبات عبر طريق صلاح الدين.