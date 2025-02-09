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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول في مهمة سهلة بكأس الاتحاد الإنجليزي وموقعة مثيرة بين برشلونة وأشبيلية

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق  9 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول وبليموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي و موقعة برشلونة واشبيلية في الدوري الإسباني .

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

بلاكبيرن روفرز × وولفرهامبتون – الساعة 2:30 ظهرا

بليموث أرجايل × ليفربول – الساعة 5 مساء

أستون فيلا × توتنهام هوتسبير – الساعة 7:35 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

فالنسيا × ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد × إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية × برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

فينيزيا × روما – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD     

كالياري × بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD     

لاتسيو × مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD     

ليتشي × بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

نابولي × أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

هولشتاين كيل × بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج × سانت باولي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ليون × ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 

أوكسير × تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

ستراسبورج × مونبلييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أنجيه × مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مباراة ليفربول وبليموث أرجايل كأس الاتحاد الإنجليزي برشلونة واشبيلية مباريات الدورى الاسبانى