تشاهدون اليوم.. ليفربول في مهمة سهلة بكأس الاتحاد الإنجليزي وموقعة مثيرة بين برشلونة وأشبيلية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ليفربول وبليموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي و موقعة برشلونة واشبيلية في الدوري الإسباني .
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
بلاكبيرن روفرز × وولفرهامبتون – الساعة 2:30 ظهرا
بليموث أرجايل × ليفربول – الساعة 5 مساء
أستون فيلا × توتنهام هوتسبير – الساعة 7:35 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس × خيتافي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا × ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد × إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية × برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فينيزيا × روما – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
كالياري × بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD
لاتسيو × مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
ليتشي × بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
نابولي × أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هولشتاين كيل × بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
لايبزيج × سانت باولي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون × ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
أوكسير × تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستراسبورج × مونبلييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أنجيه × مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4