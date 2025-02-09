ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

علماء أمريكيون: لا يمكن التنبؤ بموعد توقف ثوران بركان جبل كيلويا بولاية هاواي

بركان جيل كيلويا
بركان جيل كيلويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن علماء أمريكيون أنه لا يمكن التنبؤ بموعد توقف ثوران بركان جيل كيلويا في ولاية هاواي الأمريكية.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ عن العلماء قولهم "إن بركان جبل كيلويا تجدد نشاطه للمرة الثامنة قبل أيام حيث تصاعدت الحمم البركانية ليصل ارتفاعها إلى 250 قدما".
وأضاف العلماء أن دورة الثوران الثامنة بدأت في ديسمبر الماضي، ولا يمكن تحديد موعد توقفها، علما بأن فترة الثوران العادية لهذا البركان تصل إلى 12 يوما فقط.
ويعتبر كيلاويا أصغر بركان في هاواي، ويقدر عمره ما بين 300 ألف و600 ألف عام مقارنة بكوهالا، أقدم بركان في الجزيرة، والذي يزيد عمره على مليون عام.

بركان جيل كيلويا هاواي