علماء أمريكيون: لا يمكن التنبؤ بموعد توقف ثوران بركان جبل كيلويا بولاية هاواي

أعلن علماء أمريكيون أنه لا يمكن التنبؤ بموعد توقف ثوران بركان جيل كيلويا في ولاية هاواي الأمريكية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ عن العلماء قولهم "إن بركان جبل كيلويا تجدد نشاطه للمرة الثامنة قبل أيام حيث تصاعدت الحمم البركانية ليصل ارتفاعها إلى 250 قدما".

وأضاف العلماء أن دورة الثوران الثامنة بدأت في ديسمبر الماضي، ولا يمكن تحديد موعد توقفها، علما بأن فترة الثوران العادية لهذا البركان تصل إلى 12 يوما فقط.

ويعتبر كيلاويا أصغر بركان في هاواي، ويقدر عمره ما بين 300 ألف و600 ألف عام مقارنة بكوهالا، أقدم بركان في الجزيرة، والذي يزيد عمره على مليون عام.