هل يمكن منع ظهور الشيب؟ إليك الحلول الفعالة

كشفت الدكتورة ألكسندرا فيليفا، أخصائية الأمراض الجلدية بالمركز الطبي الروسي، عن أسباب ظهور الشيب المبكر والطرق الممكنة لإبطاء هذه العملية، وفقًا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

وأوضحت فيليفا أن الشيب لا يرتبط فقط بالشيخوخة، حيث يمكن أن يبدأ في سن مبكرة بين 25 و30 عامًا، وذلك نتيجة عوامل وراثية، توتر مستمر، نقص العناصر الغذائية، اضطرابات الغدة الدرقية، والإجهاد التأكسدي.

أهم أسباب الشيب المبكر:

العوامل الوراثية: يلعب الجين IRF4 دورًا رئيسيًا في تنظيم إنتاج الميلانين، وهو الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.

التوتر والإجهاد: يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى تساقط الشعر وتوقف إنتاج الميلانين.

نقص الفيتامينات والمعادن: مثل أوميغا 3، فيتامينات B9 وB12 وD3، الحديد، والزنك، مما يؤثر على صحة بصيلات الشعر.

أمراض الغدة الدرقية: تؤثر على التمثيل الغذائي وإنتاج الميلانين، مما يجعل الشعر أكثر جفافًا وتلفًا.

الإجهاد التأكسدي: ناتج عن التدخين، التلوث، الكحول، والتعرض للإشعاع، مما يسرّع من فقدان الميلانين.

ولإبطاء عملية ظهور الشيب، شددت الخبيرة على ضرورة اتباع الاتي..

تقليل التوتر والانفعالات السلبية.

إجراء فحص لوظائف الغدة الدرقية.

التأكد من الحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

التوقف عن التدخين والكحول.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

وأكدت أن العناية بالصحة العامة والتغذية السليمة يمكن أن تؤخر ظهور الشيب وتحافظ على حيوية الشعر ولمعانه.