أسعار الذهب اليوم الأحد 9 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 9 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4537 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار21 نحو 3970 جنيًا للبيع، و3995 جنيهًا للشراء

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3402 جنيه للبيع، و3424 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2646 جنيهًا للبيع، و2663 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 31.76 ألف جنيه للبيع، و 31.96 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأوقية 2860 دولارًا للبيع، و2861 دولارًا للشراء.