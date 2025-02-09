أسعار الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد، 9 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول):

وسجل سعر الدولار 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الزراعي المصري، قناة السويس):

نحو 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي (التجاري الدولي (CIB)، كريدي اجريكول):

نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري، التنمية الصناعية:

بلغ سعر الدولار نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع