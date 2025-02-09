ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2025

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد، 9 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:
سجل سعر الدولار نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة،  مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول):

وسجل سعر الدولار 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الزراعي المصري، قناة السويس):

نحو 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي (التجاري الدولي (CIB)، كريدي اجريكول):
نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري، التنمية الصناعية:
بلغ سعر الدولار نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع

اسعار الدولار الدولار اليوم