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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي في مدارس بورسعيد

انطلاق الترم الثاني
انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي في بورسعيد
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انطلق الترم الثاني من العام الدراسي في مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وذلك بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

 

 

انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي في بورسعيد

 

بالصور..انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي في مدارس بورسعيد

 

وشارك طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ومحمود الفولي، مدير المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم، طلاب مدرسة القناة الإعدادية للبنين الطابور الصباحي في أول ايام الفصل الدراسي الثاني. 

وأشاد محمود الفولى بكثافة حضور الطلاب للمدرسة التي تضم 37 فصلا دراسيا بإجمالي 1810 طالب، وانتظام كامل هيئة التدريس أثناء الطابور الصباحي، مستمعا إلى فقرات الإذاعة، كما شاهد من العروض الاستعراضية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة.

وأثنى مدير المراكز الاستكشافية على انضباط الطابور ومراسم أداء تحية العلم وانصراف الطلاب المنظم بعد انتهاء الطابور، مؤكدا أن تعليم بورسعيد متميز دائما، ومتمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.

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الترم الثاني العام الدراسي بورسعيد مدارس محافظة بورسعيد