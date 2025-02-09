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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 17 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

أما خلال الليل والصباح الباكر، فيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة. 

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 10 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم الاحد