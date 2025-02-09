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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة سائق بتهمة هتك عرض موظفة في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سائق نقل ذكي في واقعة اتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقة السائق.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة، سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة أثناء استقلالها سيارة مستأجرة عبر إحدى التطبيقات في مدينة نصر بشرق القاهرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، فقد وُجهت إلى المتهم "م.ع" تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

 

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