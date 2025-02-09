اليوم.. محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب ياسمين عز

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

ووجهت الإعلامية بحسب أوراق القضية اتهامات للإعلامي اللبناني بتوجيه عبارات مسيئة وخادشة لها، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة تعديًا على شخصها وإهانة لمكانتها المهنية.

وتعود جذور الأزمة إلى شهر سبتمبر الماضي، أثناء انعقاد المنتدى الإعلامي العربي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث غابت ياسمين عز عن جلستها، وقام الإعلامي نيشان بممازحة الحضور، موجهًا جملة لها لتفسير سبب غيابها.

وقال نيشان خلال الجلسة أثناء انتظاره وصول ياسمين عز: “وينا ياسمين أكيد بتحضّر صوتها الشتوي”، وفي لقاء بعد الندوة، أعرب نيشان عن رأيه بشأن غيابها عن الفعالية قائلًا: “حقارة وقلة أدب، عيب، طلبوا مني في منتدى دبي للإعلام أعمل ندوة، وأنا إنسان محترف بأعمل شغلي على أكمل وجه، لكن الضيفة لم تحضر ولم تعتذر كل التقدير لكل الناس يلي حضروا”.

وفي وقت سابق، كتبت ياسمين عز من خلال خاصية “ستوري”: "صدر حكم في 29/4/2024، بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم".

وتابعت: "كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني ورد لي حقي".