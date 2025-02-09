الاحتلال الإسرائيلي يطلق مناورة عسكرية في الضفة الغربية والجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورة عسكرية، في عدة مناطق تشمل الضفة الغربية، غور الأردن، محيط فنادق البحر الميت، ومرتفعات الجولان.

وأوضح الجيش، في بيان له، أن المناورة ستشهد حركة مكثفة للمركبات العسكرية وأفراد الأمن في المناطق المحددة، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع سماع أصوات انفجارات، دون وجود تهديد أمني فعلي".

يأتي ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أسابيع، والتي استهدفت مناطق عدة، من بينها جنين وطوباس وطولكرم، حيث تخللتها عمليات تهجير للسكان وتجريف للأراضي، خصوصًا في مخيمات جنين وطولكرم.