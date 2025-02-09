اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي أحداث المنصة

تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في التجمهر، والشروع في قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وقتل أشرف السباعى "ضابط شرطة، حسام على" أحمد محروس" وآخرين، وذلك فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.