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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي أحداث المنصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في التجمهر، والشروع في قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وقتل أشرف السباعى "ضابط شرطة، حسام على" أحمد محروس" وآخرين، وذلك فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

أحداث المنصة الانضمام إلى جماعة إرهابية الجنايات تستكمل محاكمه متهم