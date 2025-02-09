بعد بايدن.. ترامب يحرم بلينكن وسوليفان من الوصول للمعلومات السرية

أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.

ويأتي ذلك بعد يوم من إلغاء ترامب التصاريح الأمنية لسلفه جو بايدن ووقف الإحاطات المخابراتية اليومية المقدمة له.

وألغى ترامب الجمعة التصريح الممنوح لسلفه جو بايدن والذي يخول الرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب.

وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخبارية اليومية" المقدمة له، مضيفا بأحرف كبيرة "جو، أنت مطرود".

وكان بايدن قد أنهى إحاطات ترامب الاستخباراتية بعد اتهامه بالتحريض على هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، ومحاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.ش