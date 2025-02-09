انفجارات تهز كييف ونيكولايف وسط دوي صفارات الإنذار

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف وضواحيها، ونيكولايف بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية.

وقالت القناة التلفزيونية الأوكرانية TSN عبر تطبيق "تلجرام": "في كييف وضواحيها يسمع دوي أصوات انفجارات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الانفجارات أو الخسائر الناجمة عنها.

كما وقعت انفجارات في مدينة فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولايف، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار الجوية، ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، كان الإنذار قائما في نيكولايف بدءا من الساعة 23:49 بتوقيت موسكو في 8 فبراير.

يذكر أن القوات الروسية بدأت شن ضربات مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي كانت تقف خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف هذه الضربات منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية وإدارة الاتصالات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.