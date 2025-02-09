«سي إن إن»: مساعدات واشنطن الإنسانية حول العالم توقفت إلى حد كبير

نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية السبت، عن مصادر قولها إن أعمال المساعدات التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم قد توقفت إلى حد كبير، على الرغم من تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية المهمة.

وأضافت «سي إن إن» أنه "مع استمرار تجميد إدارة ترامب لفترة 90 يوما جميع المساعدات الخارجية الأمريكية تقريبا للأسبوع الثالث، كان من المتوقع أن يتم منح الآلاف من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة إدارية أو فصلهم، في ظل خطط للاحتفاظ فقط بعدة مئات من العمال الذين يوصفون بأنهم أساسيون ما سيؤدي فعليا إلى تدمير الوكالة".

ومع ذلك، تضيف "سي إن إن"، أوقف قاض فيدرالي يوم الجمعة الماضية بشكل مؤقت خطط إدارة ترامب لمنح 2200 من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعينين بشكل مباشر إجازة وأوقف الإزالة المتسارعة للموظفين من البلدان حول العالم".

وقال روبيو يوم الخميس الماضي خلال زيارة لجمهورية الدومينيكان "كان هدف مسعانا دائما هو تحديد البرامج التي تعمل ومواصلتها وتحديد البرامج التي لا تتماشى مع مصلحتنا الوطنية وتحديدها ومعالجتها".