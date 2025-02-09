رئيس الوزراء يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح في أسوان

الأحد 09/فبراير/2025 - 01:49 ص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمحافظة أسوان.

ووفقًا لمعتقدات المسلمين الإسماعيليين المنتشرين في أكثر من 25 دولة حول العالم، ينحدر كريم أغا خان من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الزعيم الروحي لهم.

واشتهر كريم أغا خان بدوره في تطوير المجتمعات وبناء المؤسسات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى دعمه للفنون والثقافة.

ولد كريم أغا خان في 13 ديسمبر عام 1936، في سويسرا، وأصبح الزعيم الروحي لطائفة الإسماعيلية وهو في الـ20 من عمره عندما كان طالبا بجامعة هارفارد، حيث خلف جده السلطان محمد شاه أغا خان.

وأصبح في العصر الحديث زعيما للطائفة الإسماعيلية النزارية، واشتهر بدوره في تطوير المجتمعات وبناء المؤسسات التعليمية والصحية.