بالصور.. محافظة الجيزة تنظم جلسة برلماني الطلائع والشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة محمود الصبروط ممثلة في إدارة شباب شمال الجيزة جلسة برلماني الطلائع والشباب بمركز شباب إمبابة، في إطار الاهتمام بمرحلتي الطلائع والشباب وإعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم بحرية والتدريب على ممارسة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفاعلة لقضايا وطنهم بأسلوب علمي.

وشرف البرلمان بالحضور النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب وهشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز تدريب التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة واجلال محمد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية وعلا الطيب ويسري مختار مدير إدارة شباب شمال الجيزة ونادية علي محمود إدارة الشباب والرياضة بشمال الجيزة ورانيا محمود موسى مدير الامومة والطفولة ووحدة السكان بحي إمبابة، وإيهاب قنديل ومن مركز شباب إمبابة منى إبراهيم - مدير النشاط الاجتماعي إبراهيم عبدالله مدير المركز.

وقام ممثلي برلماني الطلائع والشباب بتقديم طلبات احاطة للسادة المسئولين وقد قامت النائبة نشوى الديب - عضو مجلس النواب بالرد على طلب الاحاطة المقدم للسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية وقد قام هشام مصطفى الجندي - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة بالرد على طلبات الإحاطة في نموذج المحاكاة والمقدمة لكلا من معالي السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وللسيد المهندس محافظ الجيزة.

كما قام يسري مختار مدير ادارة شباب شمال بالرد على طلب الاحاطة المقدم للسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة، وفد تلاحظ للسادة الحاضرين وجود عناصر رائعة ومميزة من الأطفال والشباب ممثلي برلمان الطلائع والشباب وهذا يرجع إلى الإعداد والتدريب الجيد لهم من بسنت مدكور ومحمود النمر، وظهر ذلك جليا من خلال التفاعل المتبادل بينهم وبين ممثلي الحكومة وهذا ما تهدف إليه الدولة من خلق جيل مثقف وواعي ولديه القدرة على معرفة حقوقه وواجباته على أكمل وجه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.