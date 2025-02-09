كندا: مستمرون في محاولة إقناع ترامب بالتخلي عن فرض الرسوم

الأحد 09/فبراير/2025 - 01:02 ص

أعلنت وزيرة التجارة الكندية ماري إنج أن كندا ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيا.

وأشارت إنج في مقابلة مع "بلومبرج"، السبت، خلال زيارة إلى بروكسل إلى أنها تقوم بذلك من خلال التواصل مع الولايات الأمريكية التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع كندا.

وأضافت: "الولايات التي تقوم بأعمال تجارية لها علاقات قوية مع كندا. وقد قمنا بهذا العمل لأنه من المهم أن نكون على تواصل مع هؤلاء الشركاء التجاريين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي."

وأضافت: "من المهم حقا أن يصل الأمريكيون أنفسهم إلى استنتاج مفاده أن الرسوم الجمركية ستجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين".

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه سيتم فرض رسوم جمركية ستصل إلى نسبة 25٪ على معظم السلع من كندا. ولكن بعد أن تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بتعزيز الأمن على حدود كندا، أعلن ترامب، الاثنين الماضي عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية على معظم واردات السلع الكندية لمدة شهر.