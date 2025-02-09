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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية السلوفينية: الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة حاسمة لاستقرار البلاد

نواف سلام
نواف سلام
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هنأت وزارة الخارجية السلوفينية لبنان على تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، معتبرة أنها خطوة حاسمة نحو إطار مؤسسي قوي يضمن استقرار ووحدة لبنان.

وأعربت الوزارة -في تغريدة على موقع (إكس)، السبت، عن أملها في نجاح رئيس الوزراء سلام في تنفيذ أجندة الإصلاح التي تشتد الحاجة إليها، والتي تعد ضرورية لتقديم الخدمات للجميع.

وأكدت أن سلوفينيا سوف تستمر في دعم الشعب اللبناني وحكومته في دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة توقف جميع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات ضد سيادة لبنان.

الخارجية السلوفينية الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة حاسمة استقرار البلاد