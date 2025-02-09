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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي
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رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بصدور المرسوم الرئاسي بالجمهورية اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن تطلعه لنيل التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة مجلس النواب اللبناني.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان صدر مساء أمس  السبت - أن تشكيل الحكومة الجديدة بالجمهورية اللبنانية يمثل خطوة مهمة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني العزيز، ويحفظ لدولة لبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وأعرب "اليماحي" عن دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا للحكومة الجديدة السداد والتوفيق في المهام الموكلة إليها.

 

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