اتحاد الكرة يستعد للإعلان عن تولي الكولومبي أوسكار لوبيز رئاسة لجنة الحكام

يستعد اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة للإعلان عن تولي الحكم الدولي السابق الكولومبي أوسكار لوبيز رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

ووصل ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحاضر الدولي أوسكار لوبيز إلى القاهرة، أمس السبت، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تبدأ ورشة العمل بمحاضرة نظرية للحكام بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية، وفي اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية مع مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام مساء غد الأحد.

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت إشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.