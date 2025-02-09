أمين عام مجلس التعاون الخليجي يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الأحد 09/فبراير/2025 - 12:33 ص

رحب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيًا أن يساهم ذلك في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان، وتلبية تطلعات الشعب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا، بما يعزز وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، واستعادة دورها التاريخي في العالم العربي.

وأشاد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس بهذه الخطوة المهمة التي تعكس إرادة القيادة والقوى السياسية اللبنانية في تجاوز التحديات وتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وأهمية تعزيز مواصلة الجهود الوطنية والدولية لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة، بما يساهم في استعادة الاقتصاد والتنمية والأمن في البلاد.

وجدد التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للبنان وشعبه، واستعداد دول الخليج لمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، متمنيًا للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهامها، وخدمة مصالح لبنان وشعبه، وتعزيز علاقاته الراسخة بدول المجلس.