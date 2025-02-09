"مستقبل وطن" يستضيف وزير التعليم لمناقشة رؤيته لتطوير المنظومة التعليمية

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة حضرها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي البداية، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر السابعة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معربًا عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

وقدم النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود التي يبذلها والموقف العام تجاه القضية الفلسطينية، الذي يعد محل فخر واعتزاز.

كما كلف النائب أحمد عبد الجواد، الدكتور سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، بعقد لقاءات حوارية مجتمعية حول نظام شهادة البكالوريا، لمناقشة إيجابيات وسلبيات النظام، لحين طرح القانون داخل مجلسي النواب والشيوخ وعرض التوصيات على الأمانة المركزية للحزب ومناقشتها.

من جانبه، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لحزب مستقبل وطن، للمبادرات التي ينظمها في كافة محافظات الجمهورية دعما للعملية التعليمية، مستعرضا رؤية الوزارة وخططها لتطوير النظام التعليمي، من خلال تقليل الكثافات الطلابية واستحداث فصول دراسية جديدة وسد العجز في المعلمين، بالإضافة إلى ذلك، إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتحسين جودة التعليم داخل المدارس.

وحول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، أوضح وزير التربية والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بالإعلان عن نظام البكالوريا للثانوية العامة بعد مراجعة جميع الدراسات السابقة والمشروعات التي قدمها الوزراء السابقون في وزارة التعليم بهدف تطوير الثانوية العامة، وقد تم الاطلاع على مجموعة من الدراسات وتطويرها لتناسب عام 2024، كما تم دراسة هذا النظام بالتعاون مع كليات التربية ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، قبل الإعلان عنه، حيث يخضع نظام البكالوريا حاليا للحوار المجتمعي، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب لاستعراض أي مقترحات أو تعديلات.

وفي هذا الإطار، دعا النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم والمناهج الدراسية، وتنقية المناهج من المحتويات التي تشجع على العنف وتساهم في تشكيل أجيال تحمل أفكارًا ظلامية.

وفي نفس السياق، أشار النائب سامي هاشم، إلى إن المعلم هو أساس العملية التعلمية، ولذلك من الضروري الارتقاء بالمعلم اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز دوره، ومراعاة التقدم التكنولوجي.

وعلى هامش الندوة، طرح أعضاء حزب مستقبل وطن تساؤلات وطلبات المواطنين حول العملية التعليمية ونظام البكالوريا، لسماع رؤية الوزارة حول طبيعة نظام البكالوريا، مميزاته، الحد الأقصى للدراسة، أهدافه، فضلا عن جهود الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية وغيرها من القضايا.