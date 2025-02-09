تشيلسي يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة مفاجئة من برايتون

خسر فريق تشيلسي من مضيفه برايتون أند هوف ألبيون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب أميكس في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما جاء هدف تقدم تشيلسي على برايتون عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة الخامسة، بواسطة الحارس بارت فيربروجن، الذي لم يستطع إنقاذ تسديدة كول بالمر، ليدخل الكرة شباكه.

مباراة برايتون ضد تشيلسي

وأدرك جيورجينهو روتر التعادل في الدقيقة 12، قبل أن ينطلق الشوط الثاني، ويسجل كاورو ميتوما هدف فوز برايتون على تشيلسي في الدقيقة 57، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، في إحدى مفاجآت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بتلك النتيجة، ودع فريق تشيلسي منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما تأهل برايتون إلى دور الستة عشر من المسابقة.