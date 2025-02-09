التعادل يخيم على الديربي في قمة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

استحوذ ريال مدريد على الكرة، وحرم أتلتيكو مدريد من التقدم نحو مرمى تيبو كورتوا، لكن الأتلتي باغت الملكي بهدف من ركلة جزاء.

ديربي مدينة مدريد ينتهي بالتعادل في قمة الدوري الإسباني

تسبب الفرنسي أوريلين تشواميني في هدف الروخي بلانكوس، حيث تدخل على قدم صامويل لينو، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، نفذها بنجاح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 35، ليتقدم أتلتيكو مدريد على ريال مدريد في الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، ضغط الريال بقوة على مرمى الأتلتي، حتى نجح الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50، بعدما استغل كرة ارتدت من دفاع المنافس مسددًا الكرة في منطقة الجزاء على يمين الحارس يان أوبلاك.

وكاد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، وسط محاولات عديدة من الميرينجي لخطف نقاط المباراة، قبل أن يخيم التعادل على الديربي في مواجهة مثيرة.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 50 نقطة، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد في وصافة الترتيب.