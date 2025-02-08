جولة تفقدية مسائية بطوارئ مجمع السويس الطبي

تفقد الدكتور أحمد عبد الرحمن ،نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس اليوم السبت، طوارئ مجمع السويس الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية يرافقه دكتور محمد أبو النجا مدير المجمع للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين وفق معايير الجودة.

واستمع عبد الرحمن إلى اراء المنتفعين المتواجدين بالطوارئ أثناء مروره كما اطمئن على مدى توافر الوسائل المطلوبة لتحقيق أفضل خدمة طبية.

تأتى هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكثيف الجولات التفقدية لمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.