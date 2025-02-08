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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اكتشاف مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث لمهاجرين غير شرعيين في ليبيا

جثث المهاجرين
جثث المهاجرين
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أعلنت منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية في ليبيا أن السلطات الليبية عثرت  اليوم السبت على مقبرة جماعية في صحراء مدينة الكفرة، تحتوي حتى الآن على أكثر من 30 جثة، فيما تشير شهادات الناجين إلى احتمال وصول العدد الإجمالي للجثث إلى نحو 70.

ووفقًا لما أعلنه محمد الفضيل، رئيس لجنة القبض بالغرفة الأمنية لتأمين الكفرة، فإن الناجيات من الحادثة أفدن بأن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين، وأن صاحب المخزن الذي كانوا محتجزين فيه – وهو ليبي الجنسية قد فرّ برفقة شخصين أجنبيين.

ويأتي هذا في ظل تصاعد أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث تتكرر مأساة المهاجرين الذين يواجهون الاستغلال والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الكوارث الإنسانية.

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