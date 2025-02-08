زيارة تاريخية للقمص داود لمعى لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر

في إطار توطيد أواصر المحبة والشراكة الروحية، استقبل الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، مساء اليوم السبت، القمص داود لمعى، كاهن كنيسة القديس العظيم مارمرقس الرسول القبطية الأرثوذكسية بكليوباترا (هليوبوليس - مصر الجديدة)، والوفد المرافق له، في زيارة روحية مثمرة.

وشهدت الزيارة، التي حضرها عدد من آباء الدير، حوارًا بناءً دار في أجواء مفعمة بالأخوّة والمودة، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم الغامرة بلقاء نيافة الأنبا إقلاديوس، الذي أكد بدوره على أهمية تعزيز التعاون بين الأديار والكنائس لخدمة الرعيه



يُعتبر القمص داود لمعى (من مواليد القاهرة) أحد الأعلام البارزة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث جمع بين الخدمة الكنسية والعلم الأكاديمي. فقد تخرج في كلية الطب البشري عام 1985 م، وتخصص في طب الأمراض الجلدية، وحصل على درجة الماجستير عام 1990 م، ومارس المهنة لمدة 13 عامًا قبل أن يكرّس حياته للخدمة الكهنوتية عام 1998 م.

اشتهر القمص داود بعِظاته الروحية العميقة التي انتشرت عبر منصات التواصل في مصر والمهجر، كما أثرى المكتبة الكنسية بعدد من المؤلفات التي تجمع بين العمق اللاهوتي والبساطة في الطرح



اختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية التي جسّدت روح المحبة بين الضيوف وأسرة الدير، فيما أعرب القمص داود لمعى عن امتنانه الأنبا إقلاديوس على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن هذه الزيارات تُعيد إحياء قيم الشركة الإيمانية التي أسسها آباء الكنيسة.

يُذكر أن دير الأنبا باخوميوس (الشايب) يُعد من أبرز الأديرة التاريخية في صعيد مصر، ويرتبط بإرثٍ عريقٍ من الرهبنة القبطية منذ قرون.