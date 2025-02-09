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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بالصور.. محمد سامي وأبطال "سيد الناس" يسابقون الزمن للانتهاء من التصوير قبل رمضان

كواليس تصوير سيد
كواليس تصوير سيد الناس
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انتهى المخرج محمد سامي حتى الآن من تصوير ما يقرب من 80% من إجمالي أحداث مسلسل "سيد الناس"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.   

ويقوم حاليًا المخرج محمد سامي بتصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل "في ديكور" الحارة " فى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الديكور الرئيسي للعمل، والذي يقوم بالتصوير فيه حاليًا مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم عمرو سعد وإلهام شاهين وخالد الصاوي وأحمد رزق وأحمد زاهر وريم مصطفى ورنا رئيس وسلوى عثمان وغيرهم من الفنانين المشاركين فى العمل. 

هذا ويستمر التصوير على قدم وساق لإنجاز المشاهد المتبقية، ويتخلل كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس"حالة من المرح بين أبطال العمل والمخرج محمد سامي كنوع من الترفيه خلال ساعات العمل الطويلة. 

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "سيد الناس" سيدارز آرت برودكشن " صباح إخوان " قد طرحت مؤخرا البوسترات الرسمية لأبطال العمل بالإضافة إلى البرومو الدعائي للمسلسل على قناة " إم بى سى مصر " استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المبارك. 

مسلسل "سيد الناس" بطولة كل من: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد زاهر  ، ريم مصطفى،  بشرا، إنجى القدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري،  ياسين السقا، جوري بكر وغيرهم من الفنانين. 
 

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