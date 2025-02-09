مستقبل وطن المنيا تطلق مبادرة «أنت فاعل خير» لأطفال دور الرعاية

في إطار تعزيز دورها المجتمعي، نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بندر ملوي يومًا ترفيهيًا تحت عنوان "أنت فاعل خير" لأطفال دور الرعاية بملوي

أقيمت الفعالية تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة، أمين المحافظة ووليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة د.ضياء السيد أمين شباب المحافظة وحضور أحمد محمد أحمد أمين بندر ملوي محمد عبد الواحد أمين التنظيم وعبدالله هشام أمين شباب بندر ملوي وبعض أعضاء هيئة مكتب أمانة بندر ملوي.

تضمنت المبادرة عدة فقرات رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى توزيع الملابس والهدايا التذكارية، كما تم تقديم الملابس الشتوية ووجبات ساخنة ولعب أطفال متنوعة على الأطفال المشاركين، بهدف إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال، الذين استقبلوا الفعالية بفرحة كبيرة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن لدعم كافة فئات المجتمع وتفعيلا لسياسات حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية.

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