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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بشباب برنامج الدبلوماسية الشبابية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقي  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء السبت  مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

استعرض عبد العاطي ثوابت السياسية الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة غير المسبوقة التي تواجهها مصر فى محيطها الاقليمي، مؤكداً في هذا الصدد علي قدرة السياسة الخارجية المصرية الرشيدة علي التفاعل مع المستجدات الجيوسياسية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ علي ثوابتها ومبادئها، مبرزا فى هذا السياق التزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجى.  

واستعرض وزير الخارجية  مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود مصر فى التصدى لها دعما لأمن واستقرار المنطقة وبما يحافظ على الأمن القومى المصرى، مشددا على أن وزارة الخارجية وكافة أجهزة الدولة تعمل على إعلاء المصالح الوطنية والتغلب على هذه التحديات.

وشدد الوزير عبد العاطى على محورية دور الشباب المصرى فى رسم مستقبل الوطن والدفاع عن مصالحه، مما يتطلب متابعته للمستجدات والتسلح بالثقافة والعلم والتكنولوجيا الحديثة وتطوير ذاته لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة تحدياته.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزارة الشباب والرياضة