محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم الحسيني الأغاخان الرابع



إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمطار أسوان الدولى الأمير رحيم أغاخان وأسرته تمهيدا لإجراء مراسم الجنازة الرسمية للأمير الراحل كريم الحسينى الأغاخان الرابع ، والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية ، والذى توفى مساء الثلاثاء بمدينة لشبونة البرتغالية .

إسماعيل يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم الحسينى الأغاخان الرابع بمطار أسوان الدولى

فيما رافق محافظ أسوان فى الإستقبال نائبه المهندس عمرو لاشين واللواء طيار أحمد الباز مدير المطار ، والدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة .

التجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان

والجدير بالذكر بأن محافظة أسوان قد قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإعداد والتجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان حيث ستشهد زهرة الجنوب الجنازة الرسمية صباح الأحد ، والتى ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تتحرك الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.

1000187940

1000187933

1000187927

1000187937

1000187932

1000187934