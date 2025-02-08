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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المخرج محمد سامى ينتهي من تصوير 80٪ من مسلسل" سيد الناس"

كواليس العمل
كواليس العمل
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انتهى المخرج محمد سامى حتى الآن من تصوير ما يقرب من 80% من إجمالى أحداث مسلسل " سيد الناس" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.      
ويقوم حاليا المخرج محمد سامى بتصوير المشاهد المتبقية من أحداث  المسلسل فى ديكور" الحارة " فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو الديكور الرئيسى للعمل، والذى يقوم بالتصوير فيه حاليا مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم عمرو سعد، إلهام شاهين وخالد الصاوى وأحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، رنا رئيس، سلوى عثمان وغيرهم من الفنانين المشاركين فى العمل . 

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "سيد الناس " طرحت مؤخرا البوسترات الرسمية لأبطال العمل بالإضافة إلى البرومو الدعائى للمسلسل على قناة إم بى سى مصر إستعدادا للعرض حصرى على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك . 
مسلسل " سيد الناس " يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم عمرو سعد , إلهام شاهين , خالد الصاوى, أحمد رزق , أحمد زاهر  , ريم مصطفى ,  بشري , إنجى القدم , نشوى مصطفى , رنا رئيس , أحمد فهيم , سلوى عثمان , منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري،  ياسين السقا، جوري بكر وغيرهم من الفنانين . 
العمل من تأليف ورشة قلم ومن إخراج محمد سامى , وإنتاج صّباح إخوان.

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محمد سامي سيد الناس شهر رمضان مدينة الإنتاج الاعلامى