الجيزة تشارك في معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكفر الشيخ

شاركت محافظة الجيزة في فعاليات معرض "أيادى مصر" والذي اقيم بمشاركة 17 محافظة بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حيث كلف محافظ الجيزة بالمشاركة الفعالة في المعرض من خلال عارضي الحرف اليدوية والتراثية لدعم فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح آفاق عمل لهم.

وقد شهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الافتتاح التي جائت بحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، مشيرة الي أن منصة أيادى مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية.

وأوضحت هند عبد الحليم أن محافظة الجيزة حريصة على إشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.

و أعربت نائب المحافظ عن إعجابها بتنظيم محافظة كفر الشيخ لمعرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية وبالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث المتميز .

كما أوضحت هند عبد الحليم أن منصة أيادى مصر تساهم بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية بما يساهم فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً.

رافق نائب المحافظ عزة وهدان منسق منصة أيادي مصر لمحافظة الجيزة.