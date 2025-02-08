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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد موسى: سنشهد واحدة من أهم القمم العربية بسبب الظروف الطارئة بالمنطقة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير المقبل..  وأكد أنها في غاية الأهمية .
وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت:"ملك الأردن وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات ورئيس قطر وغيرهم من قادة وزعماء العالم العربي سيشاركون في هذه القمة ".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى :"  لابد من تواجد موقف عربي واحد وموحد تجاه القضية الفلسطينية خاصة في ظل تواجد إدارة جديدة لترامب ".
وأشار الإعلامي أحمد موسى : " سنشهد واحدة من أهم القمم العربية بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية ".

 

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