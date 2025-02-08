أحمد موسى: سنشهد واحدة من أهم القمم العربية بسبب الظروف الطارئة بالمنطقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير المقبل.. وأكد أنها في غاية الأهمية .

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت:"ملك الأردن وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات ورئيس قطر وغيرهم من قادة وزعماء العالم العربي سيشاركون في هذه القمة ".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى :" لابد من تواجد موقف عربي واحد وموحد تجاه القضية الفلسطينية خاصة في ظل تواجد إدارة جديدة لترامب ".

وأشار الإعلامي أحمد موسى : " سنشهد واحدة من أهم القمم العربية بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية ".